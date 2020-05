Chômage : la crise sanitaire fait bondir le nombre de demandeurs d'emploi en Côte-d'Or

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi a été affecté au 1er trimestre 2020 par la crise sanitaire du Covid-19. En Côte-d’Or, il augmente de 5.1% entre février et mars 2020 pour la catégorie A et de 27.8% pour la catégorie B

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi a été affecté au 1er trimestre 2020 par la crise sanitaire du Covid-19. Toutefois, sur les 91 jours du trimestre, seuls 15 ont eu lieu en période de confinement. C’est la raison pour laquelle, afin d’éclairer la situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire, la Direccte et Pôle emploi apportent des précisions sur les évolutions intervenues sur le seul mois de mars en Bourgogne Franche-Comté.

Les évolutions d’un mois sur l’autre du nombre de demandeurs d’emploi sont souvent très volatiles et parfois difficiles à interpréter, de sorte qu’il convient généralement de privilégier les évolutions trimestrielles. Néanmoins, compte tenu du caractère inhabituel de la situation actuelle, les données mensuelles permettent de fournir des indications sur l’ampleur du choc en cours.

Une hausse généralisée dans toute la Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A augmente de 6,1 % entre février et mars 2020. La demande d’emploi de catégorie A augmente dans tous les départements de la région : de +5,1 % en Côte d’Or et dans le Territoire de Belfort à +9,4 % dans le Jura. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégories A+B+C croît moins fortement sur cette même période (+3,3 %) sous l’effet d’une progression importante du nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite de courte durée (cat.B) et d’une nette diminution du nombre de ceux exerçant une activité réduite de longue durée (cat.C).

Des évolutions moins marquées en Côte-d'Or

En Côte-d’Or, l’augmentation de la demande d’emploi est plus faible qu’au niveau régional. Entre février et mars 2020, le nombre de demandeurs d’emploi augmente de 5,1 % en catégorie A, et de 1,9 % pour l’ensemble des catégories A, B, C. Comme au niveau régional, la hausse la plus forte est celle de la catégorie B (+27,8 %)

Une augmentation liée principalement à la crise sanitaire

Le volume d’entrées à Pôle Emploi s’est fortement accru au mois de mars : 22 220 entrées au cours du mois de mars, soit + 1 550 entrées supplémentaires. Le nombre d’entrées est à présent bien supérieur aux nombre de sorties (15 940 sorties). Le nombre moyen d’entrées augmentent entre février et mars (+7,5 %) tandis que les sorties chutent (-29,2 %). Cette hausse des entrées provient essentiellement des fins de missions d’intérim qui progressent très fortement : +151,6 % sur un mois, soit 17 % des entrées. Les missions d’intérim ayant pris fin pour beaucoup à partir de la mi-mars avec les mesures de confinement, les intérimaires ont plutôt été pris en compte dans la demande d’emploi de catégorie B.

Les entrées en raison d’un licenciement économique ont également beaucoup progressé ce mois ci (+33,3 %), ce qui a contribué à la hausse de la demande d’emploi de catégorie A.