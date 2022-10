Chômage : la Préfecture des Pyrénées-Orientales lance l'opération "1 000 emplois" pour les secteurs en tension

27 000 personnes ont retrouvé le chemin de l'emploi cette année dans les Pyrénées-Orientales. Un record, mais le département reste celui au taux de chômage le plus haut (11,7 %) de France. Certains secteurs comme l'hôtellerie-restauration, les transports ou la santé, manquent cruellement de main d'œuvre. D'où le lancement de cette "opération 1 000 emplois" par le Préfet et Pôle Emploi, en partenariat avec la CCI (chambre de commerce et d'industrie) et la CMA (chambre des métiers et de l'artisanat).

7 jours pour proposer des CV

"Très concrètement, à chaque fois qu'un employeur du secteur a une offre, il appelle la CCI ou la CMA pour qu'elles la labellisent opération 1 000 emplois, explique Rodrigue Furcy le préfet des Pyrénées-Orientales_. Ensuite,_ Pôle Emploi a une semaine pour proposer à l'entreprise quatre ou cinq CV de candidats potentiels__".

Pour pouvoir tenir ce délai serré d'une semaine la directrice de Pôle Emploi dans les Pyrénées-Orientales, Anne Danican, explique que ses services ont déjà repéré des profils de chômeurs issus de ces secteurs. "Ils sont en cours d'entretiens avec leurs conseillers ce mois d'octobre, vont être préparés pour revoir leur CV et les techniques de recherche d'emploi puis, une fois qu'on aura recensé les besoins des entreprises, on pourra voir s'il faut organiser une période de formation ou d'adaptation pour pouvoir matcher, dans des délais très courts, à l'offre."

L'industrie aussi peine à recruter

Le secteur de l'industrie souffre également de ce manque de main d'œuvre. L'opération 1 000 emplois a d'ailleurs été lancée ce vendredi depuis les locaux de Sabena Technics, entreprise de maintenance et de stockage d'avions civils, à Perpignan, confrontée elle-même au phénomène : sur 50 postes ouverts au début de l'été, une vingtaine sont encore à pourvoir. En particulier dans des métiers très spécifiques et réglementés tels que mécanicien ou avionicien.