Chômage : le chômage a augmenté de 0,2% en octobre

Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle Emploi (catégorie A) a légèrement augmenté en octobre, avec 8.000 nouveaux demandeurs d'emploi sans activité.

Selon les chiffres dévoilés ce vendredi soir par le ministère du Travail, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, qui n'ont aucune activité professionnelle, a augmenté de 0,2% au mois d'octobre, soit 8.000 chômeurs de plus, et un cumul de 3,483 millions de personnes. Une nouvelle hausse qui fait suite à une baisse en septembre de 1,8%.

Sur trois mois, ce chiffre reste toutefois à la baisse avec 34.500 chômeurs de moins (-1%), mais sur un an la hausse de 0,2% est confirmée. Si l'on cumule les catégories A, B et C, la France métropolitaine comptait fin octobre 5.616.000 chômeurs, un nombre stable par rapport au mois dernier.