Chômage : le Limousin en hausse au deuxième trimestre

En Limousin, le nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A progresse d'avril à juin. Il baisse, en revanche, sur un an.

Le chômage est en baisse sur un an

Limousin - France

Les nouveaux chiffres du chômage ont été dévoilés ce jeudi à la mi journée. Au niveau national, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité (catégorie A) a baissé de 0,4%, alors qu'il augmente chez nous : + 0,2% en Haute-Vienne et sur toute la Nouvelle Aquitaine + 1 % en Corrèze.

Baisse sur un an

En revanche sur un an la baisse est globale : - 1,9% pour l'ensemble de la France - 2,1 % pour la Haute Vienne, comme pour la Nouvelle Aquitaine et la Corrèze fait encore mieux avec une baisse de 3,8% sur un an