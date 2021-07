Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en baisse de 1,3% au 2e trimestre

Le nombre de demandeurs d'emploi dans la catégorie A (sans aucune activité) a diminué de 1,3% au 2e trimestre en France (y compris les départements-régions d'outre-mer, hors Mayotte), selon les chiffres du ministère du Travail communiqués ce mardi. Sur un an, la baisse est de 14,8%. La France compte 3.750.100 chômeurs dans la catégorie A.

Pour les catégories A, B et C ce nombre s'établit à 5.984.000. Il diminue de 0,5 % sur ce trimestre et de 2,1 % sur un an.

Plus d'informations à venir...