Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi baisse de -1,7% au quatrième trimestre et recule de -3,1% sur un an

Le nombre de personnes au chômage a baissé au quatrième trimestre en France. Selon les chiffres publiés ce lundi par le ministère du Travail, les chômeurs de catégorie A - c'est-à-dire sans aucune activité - chute de 1,7% en octobre, novembre et décembre. Cela correspond à 55.700 personnes en moins sur les registres de Pôle Emploi.

le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5.442.900. Parmi elles, 3.308.800 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2.134.000 exercent une activité réduite (catégories B, C).

Chômage en hausse seulement en Corse

La Corse est la seule région qui voit son nombre de demandeurs en catégorie A augmenter par rapport au trimestre précédent(+1,6%).

Les plus fortes baisses sont en Guadeloupe (-4,6%), en Guyane (-3,7%), en Martinique (-3,5%) et en Centre Val-de-Loire (-3%).

Au cours des trois derniers mois, la baisse est particulièrement sensible chez les moins de 25 ans (-2,2%). Elle est en revanche plus timide pour les demandeurs d'emploi âgés de 50 ans et plus (-0,9%).

Baisse de 3,1% sur un an

Sur un an, le nombre de chômeurs a reculé de 3,1%. Au total, 3.308.800 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2.134.000 exercent une activité réduite (catégories B, C).

En prenant en compte les départements-régions d'outre-mer (hors Mayotte), le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 3.553.700 pour la catégorie A et pour les catégories A, B, C, ce nombre s'établit à 5.740.200.

Avant même la publication de ces chiffres, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire s'est félicité ce matin sur franceinfo d'un "taux de chômage qui va être un des plus faibles des 15 dernières années", fruit de la "politique économique" menée selon lui par le gouvernement.