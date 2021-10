Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en baisse au troisième trimestre dans le Loiret

Le nombre de chômeurs n'exerçant aucune activité (catégorie A) en baisse de 5,2% pour le troisième trimestre dans le Loiret. Une tendance qui confirme la baisse nationale, de 5,5% pour la même catégorie. Cela représente dans le Loiret 1.720 inscrits en mois. En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse de 1,2% dans le Loiret, au troisième trimestre et de 1,3% sur un an. Cela représente 59.980 personnes inscrites, selon les chiffres de Pôle emploi Centre-Val de Loire.

Toutes catégories confondues, le Loiret enregistre la plus faible baisse en région Centre-Val de Loire, comparé aux cinq autres départements.

Augmentation chez les plus de 50 ans

Le nombre d'inscrits en catégorie A, ceux qui ne travaillent pas du tout, baisse de 7,3% ce trimestre chez les moins de 25 ans. Il baisse même de 14% sur an pour cette tranche d'âge. En revanche, il y a un peu plus d'inscrits (0,4%) chez les 50 ans ou plus, toutes catégories confondues, au troisième trimestre. Ce chiffre augmente de 2,9% sur un an.

Concernant les chômeurs longue durée, c'est-à-dire depuis un an ou plus, leur nombre baisse légèrement ce trimestre (-1,9%), toutes catégories confondues. Mais sur toute l'année, leur nombre augmente de 1,5% dans le Loiret. Ils sont actuellement 29.390 dans le Loiret.