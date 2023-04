Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a diminué de 1,2% au premier trimestre 2023

La baisse du chômage continue en France. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans activité) inscrits à Pôle emploi en France (hors Mayotte) a reculé de 1,2% au premier trimestre 2023, selon les chiffres de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail, publié mercredi 26 avril.

-1,2% pour la catégorie A (sans activité)

Pôle Emploi a compté dans ce premier trimestre 2023 36.700 inscrits en moins par rapport au 4e trimestre 2022 (-1,2%). Ce qui fait 3,016 millions demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, en catégorie A (sans activité). Sur un an, la baisse est de 5,9% en France (hors Mayotte).

-0,4% pour les catégories B et C (activité réduite)

Concernant l'activité réduite, les catégories B et C de Pôle emploi, la baisse du nombre de demandeurs d'emploi est en baisse de 0,4% lors de ce premier trimestre de 2023. La dynamique est moins forte que celle sur un an (-3%).

catégorie B (activité jusqu'à 78h par mois) : +0,3% au 1er trimestre 2023

catégorie C (activité supérieure à 78h par mois) : +0,9% au 1er trimestre 2023

On compte 5,369 millions de personnes demandeuses d'emploi en activité réduite en France (hors Mayotte), selon le ministère du Travail (Dares).

Les moins de 25 ans plus nombreux à Pôle Emploi, le chômage longue durée en baisse

Pour celles et ceux qui n'ont pas d'activité (catégorie A), en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 0,5% pour les moins de 25 ans (+0,8% sur un an).

C'est la seule hausse constatée par le Ministère du Travail qui voit les autres catégories d'âge diminuer : -1,4% pour les 25-49 ans (-6,5% sur un an) et -1,7% les 50 ans ou plus (-7,3% sur un an).

Concernant le chômage longue durée, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus (catégories A, B, C) diminue de 2,3% (-11,2% sur un an). Au total, la part des demandeurs d'emploi inscrits depuis un an représente 44,3% (-4,1 point sur un an).

Plus de demandeurs d'emploi sans activité en Corse

En France métropolitaine, le ministère du Travail constate que dix régions enregistrent une baisse en catégorie A (sans activité). Les Hauts-de France et la Normandie sont stables.

La Corse enregistre une hausse de 2,5% de demandeurs d'emploi sans activité.