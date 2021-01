Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en forte hausse en Pays de la Loire sur l'année 2020

Sur l'ensemble de l'année 2020, le nombre de chômeurs de catégorie A (sans emploi) est en forte hausse en Pays de la Loire, comme sur tout le territoire national, selon les chiffres de la Dares publiés ce mercredi. Il augmente en effet de 8,2% sur un an dans notre région (+,8,1% en France métropolitaine). Le nombre total de demandeurs d’emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C), progresse lui de 4,6 % sur un an (+4,8% au niveau national).

Sur le quatrième trimestre 2020, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a pourtant diminué en Pays de la Loire, s'établissant à 177.520 (- 4,5 %). Pour ce trimestre, on enregistre une baisse de 6,8 % en Mayenne, 6,2% en Vendée, 6% en Sarthe, ou encore 2,9 % en Loire-Atlantique.

La Loire-Atlantique, département le plus touché

Pour l'année 2020, c'est la Loire-Atlantique qui enregistre le plus grand nombre de demandeurs d'emplois, avec une hausse sur un an de 11,2%. La Dares y dénombre 69.290 chômeurs au quatrième trimestre.

Le chômage est également en forte augmentation en Vendée (+8,1% sur un an), avec 28.600 demandeurs d'emploi de catégorie A entre les mois d'octobre et de décembre.

Tableau de l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi en Pays de la Loire. - Pôle Emploi - Dares

Viennent ensuite la Mayenne et le Maine-et-Loire avec, respectivement, une hausse de 6,8% et de 6,2% sur l'ensemble de l'année dernière. Au quatrième trimestre, 10.880 habitants de la Mayenne étaient sans emploi, contre 40.180 dans le Maine-et-Loire.

Enfin, en Sarthe, le nombre de chômeurs a augmenté de 5% sur un an. D'octobre à décembre, la Dares a enregistré 28.580 demandeurs d'emploi de catégorie A dans le département.

Toutes les tranches d'âge concernées

Sur un an, en Pays de la Loire, le nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A augmente de 10,4% pour les hommes et de 6,1% pour les femmes. Toutes les tranches d'âge sont concernées dans la région : +8,5% pour les moins de 25 ans en 2020, +8,2 pour les 25-49 ans comme pour les 50 ans ou plus.

Demandeurs d'emploi en catégorie A en Pays de la Loire, par sexe et âge - Pôle emploi - Dares

Davantage de licenciements économiques

En 2020, les entrées en catégories A, B et C pour licenciement économique sont en forte hausse : +18,2% sur un an. Même chose concernant les entrées pour rupture conventionnelle (+8,3% sur un an). En revanche, on note une forte baisse des arrivées à Pôle Emploi pour fin de contrat (-10,5%), fin de mission d'intérim (-10,7%), ou encore retour d'inactivité (-11,5%).

Les sorties du chômage liées à une entrée en stage ou en formation augmentent sensiblement : +12,7% sur un an. Les radiations elles ont chuté (-17,2%), tout comme les arrêts de recherche pour maladie, maternité ou retraite (-8,4%).