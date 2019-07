Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en légère baisse au deuxième trimestre

Le nombre de personnes au chômage a légèrement baissé au deuxième trimestre en France. Selon les chiffres publiés ce jeudi par le ministère du Travail, les chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, chute de 0,4% en avril, mai et juin. Cela correspond à 14.600 personnes en moins sur les registres de Pôle Emploi.

C'est une baisse plus faible que lors des deux précédents trimestres (-0,7% au premier et -1,1% au dernier trimestre 2018).

Baisse du nombre de demandeurs d'emploi au 2e trimestre 2019 (Dares) © Visactu - Visactu

Les jeunes davantage concernés

Les femmes sont davantage concernées par cette baisse du nombre de demandeurs d'emploi : - 0,8% contre - 0,1% pour les hommes. Tout comme les 25-49 ans (- 0,6%) et les seniors (- 0,4%). En revanche, la part des jeunes parmi les chômeurs a augmenté (+ 0,2%).

Concernant les chômeurs de catégorie B Et C, qui exercent une activité réduite courte, la baisse est de 0,4% au dernier trimestre (+ 0,7% sur un an).

Seules deux régions, la Bourgogne-Franche-Comté et les Pays de la Loire, voient leur nombre de demandeurs en catégorie A augmenter. Les plus fortes baisses sont en Corse (-4,4%) et en Guyane (-2,2%).

Baisse de 1,9% sur un an

Sur un an, le nombre de chômeurs a reculé de 1,9%. Au total, 3.377.300 personnes se trouvent sans emploi en France, chiffre le plus bas depuis le premier trimestre 2014.

Si l'on prend en compte les catégories B et C, le nombre de demandeurs d'emplois baisse de 0,5% au deuxième trimestre et de 0,9% sur an.