Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en légère baisse dans le Grand Est au deuxième trimestre

Les chiffres du chômage pour le deuxième trimestre 2019 ont été publiés le ministère du Travail jeudi 25 juillet. Le nombre de demandeurs d'emploi est en légère baisse dans le Grand Est au deuxième trimestre 2019.Sur un an, la baisse est sensible dans tous les départements du Grand Est.

Grand Est, France

Le nombre de chômeurs de catégorie A, sans aucune activité, dans le Grand Est est de 277 650 selon les chiffres publiés jeudi 25 juillet par le ministère du Travail. C'est une légère baisse (-0,1) pour la Région par rapport au trimestre précédent. Si la baisse touche fortement la Haute-Marne (-2,2) ou dans une moindre mesure l'Aube (-0,4) et la Moselle (-0,4), d'autres départements comme les Vosges (+0,5) ou la Marne (+0,4) connaissent eux, une légère augmentation du nombre de demandeurs d'emplois.

Sur un an, cette baisse est sensible dans tous les départements du Grand Est (-2,6).

Le recul est plus sesnible pour les 25-49 ans et les moins de 25 ans. Les femmes sont moins concernées par cette baisse que les hommes. Le nombre de demandeurs d'emplois inscrits depuis plus d'un an est lui aussi en baisse.

Le détail de l'évolution au deuxième trimestre par département

Ardennes + 0,2 (-2,7 sur un an)

Aube +0,2 (-1,0 sur un an)

Marne +0,4 (-0,7 sur un an)

Haute-Marne -2,2 (-6,8 sur un an)

Meurthe-et-Moselle 0,0 (-4,5 sur un an)

Meuse - 0,4 (-4,1 sur un an)

Moselle -0,4 (-4,1 sur un an)

Bas-Rhin -0,2 (-1,4 sur un an)

Haut-Rhin -0,1 (-0,7 sur un an)

Vosges + 0,5 (-2,8 sur un an)

Dans le reste de la France, Le nombre de chômeurs de catégorie A, sans aucune activité, a baissé de 0,4% au deuxième trimestre en France, La baisse est de 1,9% sur un an.