Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi relativement stable en Centre-Val de Loire sur l'année 2020

Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté en Centre-Val de Loire en 2020 selon les chiffres fournis par la direction régionale du Travail. Le nombre de chômeurs sans aucune activité progresse en un an de 0,7%, une augmentation relative si on l'a compare à la hausse en France métropolitaine qui est de 8,1%. Sur le seul quatrième trimestre, Pôle Emploi note une baisse du nombre de chômeurs en Centre-Val de Loire. Il reste toutefois 122.050 demandeurs d'emplois de Catégorie A dans la région, et même 217.470 personnes fin décembre inscrites à Pôle Emploi avec une activité nulle ou réduite.

2020, année moins pire qu'attendue

Sur les départements de la région Centre-Val de Loire, les situations sont très disparates. Dans le Cher (-1%), le Loiret (-0,3%) et l'Eure-et-Loir (-,7%), le nombre de chômeurs sans aucune activité baisse en 2020 par rapport à l'année précédente. Dans les trois autres départements, on note une augmentation, 2,1% en Indre-et-Loire, 2,2% dans le Loir-et-Cher et surtout 3,4% dans l'Indre. Globalement, cela représente environ 800 chômeurs de plus dans activité, nombre relativement inespéré après une année de crise sanitaire et économique.

Le 4e trimestre voit le nombre de chômeurs baisser nettement

L'autre enseignement de ces données fournies par la direction régionale du Travail, c'est la baisse très marquée du nombre d'inscrits en Catégorie A à Pôle Emploi entre le 3 et le 4e trimestre. Tous les départements du Centre-Val de Loire connaissent des baisses significatives, -5,4% pour l'Indre, -4,8% pour le Loir-et-Cher, -4,1% pour le Loiret, -3,9% pour le Cher, -3,3% pour l'Eure-et-Loir et -2,1% pour l'Indre-et-Loire. Cela représente 4.640 personnes de moins inscrits à Pôle Emploi.