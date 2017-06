Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi repart à la hausse au mois de mai (+0,6%)

Après un recul en avril, le chômage est reparti légèrement à la hausse au mois de mai en France, selon les chiffres de Pôle emploi publiés lundi. Le nombre de personnes inscrites en catégorie A augmente de 0,6%.

Le nombre de demandeurs d'emploi est reparti à la hausse au mois de mai en France, après une baisse de 1% en avril. Selon les chiffres publiés lundi soir par le ministère du Travail, sur un mois, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A (sans aucune activité) a augmenté de 0,6%. Cela représente 22.300 inscrits de plus dans cette catégorie. Sur trois mois, ce nombre progresse de 0,9% (+29 700) mais il est en recul de 0,8% sur un an.

Un total de 5,56 millions de chômeurs fin mai

Toutes les catégories d'âge sont concernées par cette hausse du chômage pour les personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A : +0,3% chez les moins de 25 ans, + 0,8% chez les 25-49 ans et +0,5% pour les 50 ans ou plus. Chez les jeunes (moins de 25 ans), la tendance sur un reste toutefois largement à la baisse : -6,1%

La France métropolitaine comptait fin mai 3, 49 millions de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, et 2,06 millions en catégories B et C (personnes ayant exercé une activité réduite), soit au total 5,56 millions de personnes, un nouveau record.

Il n'y aura pas d'intervention de la ministre du Travail suite à la publication de ces chiffres. Muriel Pénicaud avait en effet prévenu en avril qu'elle ne ferait "pas de commentaire sur ces données mensuelles" qui selon elle, "ne reflètent pas bien l'évolution du marché du travail".