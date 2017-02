Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi reste quasi stable en janvier

Fin janvier, 3,46 millions de personnes étaient au chômage en France (catégorie A). Un chiffre stable par rapport au mois de décembre (+0,02%).

Le nombre de chômeurs en France est resté stable au mois de janvier, avec 3,46 millions de personnes inscrites à Pôle Emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. L'évolution par rapport au mois de décembre est de + 0,02%.

Sur les trois derniers mois, le nombre de demandeurs d'emploi dans cette même catégorie recule de 0,3%. Sur un an, la baisse est de 2,5%.

Hausse du chômage en catégorie C

Le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi et exerçant une activité réduite (catégorie B) est également stable sur un mois (-0,3%), il diminue de 1,3% sur trois mois. En revanche, les statistiques sont à la hausse en catégorie C (activité réduite longue) : + 1,9% sur un mois et + 3,4% sur trois mois.

Près de 5,5 millions de chômeurs au total

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi (catégories A, B, C) progresse de 0,4 % sur un mois, de 0,5 % sur trois mois et 0,5 % sur un an. Fin janvier, on recensait au total 5,48 millions d'inscrits à Pôle Emploi dans ces trois catégories.