Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi sans activité en baisse de 0,4 % au premier trimestre

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, baisse très légèrement en France, de 0,4 % au premier trimestre de cette année 2021, selon les chiffre publiés ce mardi par le ministère du Travail. Sur un an, il augmente de 6,3%.

Stabilité sur le trimestre, forte hausse sur un an

Dans le détail, cette baisse de 0,4% signifie 14.500 chômeurs de catégorie A de moins en France, y compris dans les départements d'outre-mer, hors Mayotte.

Le pays compte 3,801 millions de chômeurs de catégorie A. Sur un an, leur nombre a augmenté de 6,3% en France, soit 224.000 chômeurs supplémentaires. Ces chiffres prennent en compte les Dom, hors Mayotte.

Très légère augmentation pour les chômeurs en activité partielle

Le nombre de chômeurs en activité partielle (catégories B et C) est en hausse de 0,8% sur le trimestre.

Le nombre de chômeurs toutes catégories confondues augmente de presque 5% en un an

Le nombre de demandeurs d'emploi avec ou sans activité (catégories A, B et C) est stable, à 6,013 millions, et augmente de 4,7% sur un an.

Les aides de l'Etat ont évité une hausse du chômage, selon le gouvernement

Ce mardi matin, la ministre du Travail Élisabeth Borne a qualifié cette légère décrue de "stabilité". Elle l'explique par les dispositifs mis en place par le gouvernement pour atténuer l'impact de la crise sanitaire : "Toutes les aides massives qu'on a mises en place depuis ces derniers mois ont permis de contenir le chômage", a-t-elle déclaré sur BFMTV.

"Au cours de l'année 2020, en un an le chômage a progressé de 8%, évidemment c'est beaucoup, mais il faut se souvenir que dans la crise de 2008-2009, le chômage avait bondi de 25%", a-t-elle rappelé. "Donc on voit que les aides ont bien fonctionné."