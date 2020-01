Chômage : le nombre de demandeurs d'emplois en net recul en Moselle fin 2019

Moselle, France

La baisse du nombre de chômeurs en Moselle se poursuit : au quatrième trimestre 2019, il y avait dans notre département 52.030 personnes dans la catégorie A de Pôle Emploi (sans aucune activité), soit une baisse de 3% par rapport au trimestre précédent (-1610 personnes), selon les chiffres publiés ce lundi 27 janvier par le ministère du Travail. Cette baisse s'établit à 4,0 % sur un an.

Dans le détail et toujours dans cette catégorie A, le chômage reste plus élevé pour les hommes et femmes de 24 à 49 ans (29.890 demandeurs d'emplois). Viennent ensuite les seniors de 50 ans ou plus (15.180) puis les jeunes de moins de 25 ans (6.960).

Toutes catégories confondues (A, B, C), le chiffre s'établissait fin 2019 à à 82.550 personnes, en baisse de 2,3 % sur un trimestre et de 4,1 % sur un an.