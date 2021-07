Chômage : légère baisse en Haute-Vienne et en Corrèze au 2ème trimestre

Le nombre de demandeurs d'emplois a baissé de 3,4% en Haute-Vienne au deuxième trimestre et de 1,9% en Corrèze. Le chômage diminue aussi dans l'ensemble de la France et la tendance est la même sur un an.

La Haute-Vienne enregistre une baisse de 3,4% du nombre de demandeurs d'emplois sans aucune activité, au deuxième trimestre 2021. Cela représente 560 chômeurs de moins par rapport au trimestre précédent. La Corrèze, avec -1,9%, suit la même courbe, soit 190 personnes qui ont retrouvé un travail. Sur un an, la diminution est un peu plus significative, avec un recul de 18% en Haute-Vienne et de 16,6% en Corrèze, toujours pour la catégorie A.

Une baisse également en Nouvelle-Aquitaine et dans toute la France

Sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, 288.340 personnes sans aucune activité étaient inscrits à Pôle Emploi au deuxième trimestre 2021. Un chiffre en baisse de 1,3% par rapport au premier trimestre. Sur un an, le recul atteint 18,1% dans notre grande région, qui fait mieux que la moyenne nationale. En France métropolitaine, la diminution est respectivement de 1,4% au deuxième trimestre (1,3% si on inclut les départements et territoires d'outre-mer, hors Mayotte) et de 15,3% sur un an.