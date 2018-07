D'après les chiffres rendus publics par le ministère du Travail ce mercredi, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A en France métropolitaine est en très légère hausse, de 0,1%, sur le deuxième trimestre 2018. Un chiffre qui correspond à une hausse de 4.600 demandeurs d'emploi en catégorie A. Au total, le nombre de chômeurs en catégorie A est de 3.440.500. Sur un an, il recule de 1,3%.

Le nombre de demandeurs d'emploi exerçant une activité réduite en baisse

Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (la catégorie B) diminue de 0,7 % par rapport au trimestre précédent. Celui des personnes en activité réduite longue (la catégorie C) croît de 0,5 %. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C augmente de 0,1 % sur ce trimestre (+6 900) et de 1,4 % sur un an. Il s'établit à 5.627.900 personnes.

Une hausse qui arrive après la baisse du premier trimestre

Au premier trimestre, les chiffres de Pôle emploi avaient connu une baisse. Le nombre de chômeurs avait baissé de 32.100 (-0,9 %), pour s'établir à 3,70 millions, son plus bas niveau depuis le 3e trimestre 2014.