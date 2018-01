Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé en Auvergne en 2017 pour la catégorie A (moins 2,17%), la catégorie officielle. Mais si on ajoute les demandeurs d'emploi en activité réduite (catégories B et C), le chômage a augmenté l'année dernière, plus 1,58%.

Auvergne, France

Ils étaient 61.570 demandeurs d'emploi en Auvergne fin décembre 2017, 1.370 chômeurs en moins sur l'année. Une baisse de 2,17% qui pourrait faire croire que la courbe du chômage est en baisse mais il faut tout de suite relativiser cette bonne nouvelle. Car il s'agit de la catégorie A, les inscrits à Pôle Emploi qui n'ont pas occupé le moindre emploi, le chiffre officiel au sens du Bureau International du Travail.

Pour avoir une vision globale de la situation de l'emploi dans les quatre départements auvergnats, il faut ajouter les catégories B et C, celles des demandeurs d'emploi qui ont eu une activité réduite dans le mois précédent. Et là, le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse assez nette, +1,58% sur l'année. Au total, le nombre d'auvergnats à la recherche d'un emploi était de 106.280 fin décembre (+1.660).

Une différence que l'on retrouve au niveau national puisque le chômage a baissé de 0,5% en 2017 pour la catégorie A, mais il a augmenté de 2,7% pour les catégories A, B et C.

Dans l'Allier

Il y avait 17.320 demandeurs d'emploi de catégorie A, moins 1,3% sur un an. Pour les catégories A, B et C, il y avait 28.490 inscrits fin décembre, + 1,2%.

Dans le Cantal

Il y avait 4.400 demandeurs d'emploi de catégorie A, moins 7% sur un an. Pour les catégories A, B et C, il y avait 8.140 inscrits fin décembre, moins 2,6%.

En Haute-Loire

Il y avait 9.240 demandeurs d'emploi de catégorie A, moins 2,8% sur un an. Pour les catégories A, B et C, il y avait 16.720 inscrits fin décembre, + 0,6%.

Dans le Puy de Dôme

Il y avait 30.160 demandeurs d'emploi de catégorie A, moins 1,8% sur un an. Pour les catégories A, B et C, il y avait 52.930 inscrits fin décembre, +2,8%.