Chômage partiel chez Alstom : fin des négociations entre syndicats et direction

Les salariés d'Alstom doivent faire face à une baisse d'activité sur le site de Belfort. Faute de contrats suffisants, ils vont être au chômage partiel pendant plus d'un an. Syndicats et direction se sont mis d'accord, ce vendredi 11 juin, sur leurs conditions salariales.