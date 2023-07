Chômage partiel chez Saint-Gobain PAM : une "alerte majeure" pour le député Dominique Potier

Il faut consolider la filière eau en France et notamment défendre le fleuron industriel que représente Saint-Gobain PAM : demande formulée par le député de Meurthe-et-Moselle Dominique Potier au ministre de l'Economie. L'élu socialiste vient d'écrire à Bruno Le Maire. Dominique Potier s'inquiète de la situation du géant de la canalisation, "une alerte majeure", à ses yeux.

L'entreprise Saint-Gobain PAM va mettre en place du chômage partiel pendant 15 jours fin août-début septembre, au retour des congés, pour 1 500 de ses salariés, faute de carnet de commande suffisant. Pour Dominique Potier, il est indispensable de réaffirmer le "caractère stratégique de l'industrie de la canalisation".

"En France, Pont-à-Mousson, c'est deux tiers des solutions", explique-t-il. "A l'échelle européenne, on oscille entre 40 et 50%. Or, en Europe, si nous n'avons pas une industrie capable de fournir au moins 50% de ses besoins pour qu'en période de crise, en mettant les moyens, nous puissions conserver notre autonomie, ce n'est plus une nation libre."

Dix pistes de travail

"Les défis sont colossaux : adaptation au dérèglement climatique, lutte contre les fuites, décarbonation avec le déploiement de l'énergie hydroélectrique qui a besoin de turbines et de canalisations et le nucléaire avec une question de sécurité qui est très sensible. Bref, nous ne pouvons pas engager la transition énergétique, nous adapter au dérèglement climatique si nous ne maîtrisons pas l'industrie de la canalisation qui est un élément clé de notre souveraineté."

Dominique Potier propose au ministre Bruno Le Maire de réunir tous les acteurs de la filière eau autour d'une "conférence des solutions" avec dix pistes de travail, notamment la création d'un "fonds bleu pour l'investissement" : "L'Espagne, l'Italie et d'autres pays de l'arc méditerranéen ont investi massivement dans la rénovation de leur réseau d'eau potable. Vous savez qu'en France, un litre sur cinq part dans la nature. Il y a aussi la sécurisation, relier les réseaux les uns aux autres pour les rendre solidaires et pouvoir faire face à des stress hydriques en cas de pollution ou de baisse du niveau de l'eau. En France, il y a un plan Eau , il y a des efforts mais ils ne sont pas à la hauteur des défis climatiques".