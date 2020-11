Chômage partiel dans la grande distribution : "c’est scandaleux" dénonce la CGT du magasin Carrefour d’Annecy

Devant l’entrée du Carrefour d’Annecy, ils ont installé une banderole. Accrochée à des chariots, le message est clair : "Des embauches en CDI, NON au chômage partiel". Ce mardi matin, à l’appel de la CGT, une vingtaine de salariés de l’hypermarché de l’avenue de Genève ont manifesté contre le recours au chômage partiel au sein des magasins du groupe.

Sous-effectif

"C’est complètement scandaleux", s’offusque l’une des représentantes du syndicat. « On ne comprend pas cette décision surtout qu’ici on est en sous-effectif », poursuit Sihem Amara. Dans un communiqué, la CGT Annecy rappelle que Carrefour affiche "une croissance au troisième trimestre de 8.4 % au niveau mondial (soit la meilleure performance depuis plus de 20 ans) et de 3.8 % au niveau national". Toujours selon le syndicat, "Carrefour fait le choix délibéré d’avoir recours à des fonds publics afin, encore une fois, de rationaliser les coûts et de profiter de l’aubaine pour réaliser des économies substantielles sur le dos des contribuables".

ÉCOUTEZ Sihem Amara de la CGT Carrefour Annecy. Copier

La CGT Carrefour Annecy demande des embauches conséquentes en CDI, la réparation de tout le matériel défectueux, l’arrêt du chômage partiel et une augmentation des salaires.