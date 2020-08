Chômage partiel, impôts, relance : ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex pour les entreprises

Jean Castex s'exprimait ce mercredi à l'université d'été du Medef, à Paris. À cette occasion, il a levé une partie du voile sur le plan de relance qui doit être annoncé le 3 septembre prochain, évoquant les grandes lignes des mesures destinées à soutenir les entreprises, dont l'activité est parasitée par la crise du coronavirus. Voici ce qu'il faut retenir de son discours.

Le recours au chômage partiel va se poursuivre

Première annonce concernant un dispositif déjà en vigueur : l'activité partielle, communément appelée "chômage partiel" ou "chômage technique, "demeurera ouverte dans les conditions actuelles au moins jusqu'au 1er novembre. Il sera possible d'y recourir au-delà, pendant deux ans, pour toutes les entreprises couvertes par un accord sur l'activité partielle longue durée", a annoncé le Premier ministre.

Au moins 25 milliards d'euros pour les entreprises

Jean Castex a ensuite évoqué le plan de relance de 100 milliards d'euros, dont les modalités seront donc présentées le 3 septembre. "Au moins un quart" de cette somme bénéficiera aux PME et aux TPE. Le plan de relance sera "équilibré entre les grandes et les petites entreprises", a promis le chef du gouvernement.

Baisse des impôts "de production"

Dans le cadre du plan de relance de 100 milliards d'euros, le gouvernement va baisser dès le 1er janvier prochain les impôts dits "de production", à hauteur de dix milliards d'euros par an, a expliqué Jean Castex. Le Premier ministre a également déclaré que l'impôt sur les sociétés continuerait de baisser, comme s'y est engagé le chef de l'Etat, Emmanuel Macron

Cette baisse passera par une "division par deux" de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), via la suppression de la part de cette taxe qui revient actuellement aux régions. Par ailleurs, le gouvernement va réduire le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en part de la valeur ajoutée "de 3% aujourd'hui à 2% demain". Enfin, "la méthode de taxation foncière des locaux industriels sera réformée profondément dans l'objectif de diviser par deux la pression fiscale sur ces locaux", a indiqué Jean Castex.

Le Premier ministre a également déclaré que l'impôt sur les sociétés continuerait de baisser, comme s'y est engagé le chef de l'Etat, Emmanuel Macron

Une rentrée scolaire "normale"

Jean Castex a par ailleurs promis que la rentrée scolaire se ferait "dans les conditions les plus normales possibles", permettant ainsi aux entreprises de reprendre une activité normale. La fermeture des écoles puis leur réouverture partielle avant l'été avait en effet compliqué la vie des Français qui sont parents, et qui devaient composer entre vie professionnelle et garde d'enfants.