Chômage partiel : l'indemnisation inchangée jusqu'à fin janvier

Les conditions actuelles d'indemnisation du chômage partiel seront maintenues jusqu'à fin janvier a annoncé ce mercredi la ministre du Travail Élisabeth Borne. Invitée de BFM Business, la ministre a précisé que les secteurs protégés, les plus touchés par la crise, pour lesquels le chômage partiel est pris en charge à 100% pourront compter sur ce dispositif au moins jusqu'au 1er février, et "pour les autres qui sont à 15% de reste à charge, on prolongera ce taux au cours du mois de janvier", a-t-elle indiqué.

9 millions de salariés concernés au plus fort de la crise

"Mais ensuite, on doit passer, sauf évidemment bouleversement de la situation sanitaire, à un reste à charge pour l'entreprise de 40%, ce qu'on avait prévu de faire au moins de novembre", a poursuivi la ministre. Elle a invité les entreprises des secteurs moins touchés par la crise qui anticipent une baisse d'activité plus durable à se saisir des accords d'activité partielle longue durée (APLD), un dispositif qui garantit "une prise en charge avec un reste à charge de 15% dans la durée, jusqu'à deux ans".

Utilisé largement dès le début du premier confinement mi-mars pour "éviter des licenciements", le dispositif d'activité partielle (ou chômage partiel) a concerné près de 9 millions de salariés au plus fort de la crise au printemps. En octobre, 1,6 million de salariés étaient encore concernés, selon la Dares (services de statistiques du ministère du Travail).

Des différences selon les secteurs

Le niveau de la prise en charge par l'État et l'Unédic a évolué dans le temps et en fonction des secteurs. Actuellement, les salariés en chômage partiel perçoivent 70% de leur salaire brut, soit environ 84% de leur salaire net. L'allocation versée à l'employeur couvre 60% de la rémunération brute du salarié dans la limite d'une rémunération de 4,5 SMIC (sauf pour les secteurs protégés comme l'hôtellerie, la restauration ou la culture qui n'ont pas de reste à charge).

Concernant les jours de carence en cas de maladie, Elisabeth Borne a indiqué que les trois jours en vigueur dans le privé seraient "supprimés, comme dans la fonction publique" pour les malades du Covid, une disposition qui sera mise en oeuvre "au début de l'année 2021". Elle a vanté une mesure de "bon sens" et destinée à "encourager à l'isolement", les malades étant ainsi "couverts sans jour de carence avec des indemnités journalières".

(Avec AFP)