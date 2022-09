Chômage : Pôle emploi va officialiser son "vivier" de demandeurs d'emploi pour les secteurs en tension

Selon une information de franceinfo, Pôle emploi s'apprête à officialiser jeudi en interne son projet de créer un "vivier" de chômeurs immédiatement employables dans les secteurs les plus en tension. Cela concernera l'hôtellerie-restauration, le transport et le sanitaire et social.