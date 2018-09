Chômage : pour le Premier ministre, la dégressivité des allocations peut être envisagée "dans certains cas"

Par Géraldine Houdayer, France Bleu

Le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré, ce jeudi soir sur France 2, que dans certains cas, et notamment pour les salaires élevées, la dégressivité des allocations chômage pouvait être envisagée. Une piste d'économie de plus en plus souvent évoquée par le gouvernement.