Chômage pour les démissionnaires : le gouvernement précise le mode d'emploi

Emmanuel Macron l'avait promis, lors de la dernière présidentielle. L'indemnisation de salariés démissionnaires sera officiellement possible le vendredi 1er novembre. Le gouvernement s'apprête à publier un décret pour préciser à quelles conditions des salariés peuvent tout plaquer pour tenter une nouvelle aventure professionnelle, tout en touchant le chômage.

Trois étapes à franchir pour pouvoir démissionner, et être indemnisé

Si vous faites partie de ces salariés qui ont envie de changement indemnisé, il va falloir vous armer de patience. Il y a trois étapes à franchir. Premièrement, il faut convaincre un conseiller en évolution professionnelle que votre projet de reconversion, ou de création d'entreprise tient la route. Cela implique un plan de formation et un exposé des débouchés professionnels. Deuxièmement, il faut passer devant une commission paritaire régionale, composée d'employeurs et de salariés, et là encore démontrer que votre plan est solidement ficelé. La troisième étape, c'est le feu vert de Pôle Emploi, dans un délai de six mois. Une fois que vous aurez coché toutes ces cases, alors vous pourrez démissionner, et percevoir des allocations chômage.

Coût annuel prévu : 300 millions d'euros

La mesure pourrait concerner entre 17.000 et 30.000 personnes par an. Une goutte d'eau, par rapport au million qui démissionne chaque année. Le coût annuel prévu est de 300 millions d'euros. Si l'indemnisation de salariés démissionnaires entre en vigueur à la fin de la semaine prochaine, dans les faits, elle sera possible au 1er janvier, car les commissions paritaires régionales qui valideront les projets ne sont pas encore en place.