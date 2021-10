Chômage : pourquoi les Pyrénées-Orientales restent les mauvais élèves ?

C'est un triste record pour les Pyrénées-Orientales, qui détient le taux de chômage le plus élevé de France : 12,3 %. Une tendance à la baisse tout de même depuis quelques années, mais s'il y a moins d'inscrits, il y a plus de précaires.

Selon le baromètre de l'INSEE, tombé cette semaine, les Pyrénées-Orientales sont le département avec le plus haut taux de chômage : 12,4 % au deuxième trimestre 2021. On compte 54 494 inscrits en catégorie A, B et C dans le département. Des chiffres qui sont pourtant à la baisse : le taux de chômage était de plus de 15 % en 2018. Il y a donc moins d'inscrits, mais plus de précaires.

Plus 25,6 % d'inscrits enchaînent les contrats courts

Ils sont 16 375 dans le département, un chiffre qui a augmenté de presque 26 % en un an. Ce sont les demandeurs d'emploi qui cumulent les contrats courts, en majorité des saisonniers. Ils ont pu retrouver du travail grâce à la reprise du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, après les confinements de 2020, mais restent précaires : ils travaillent quelques mois puis se retrouvent à nouveau sans activité et restent donc inscrits à Pôle emploi.

C'est le cas d'André, au chômage depuis 2014 après un licenciement économique, qui enchaîne les contrats dans les Pyrénées-Orientales, de jamais plus de quatre de mois : "J'ai travaillé dans l'agriculture, j'ai ramassé des tomates. Cette année, je travaille à Saint-Charles, dans les fruits et légumes. Je travaille à 8 euros de l'heure, alors que j'ai gagné jusqu'à 8.000 euros par mois", se désole-t-il.

Baisse des chômeurs de catégorie A

Baisse, en revanche, des chômeurs qui ne travaillaient pas l'année dernière : ils sont 14 % de moins. Ils représentent quand même la moitié des inscrits. S'ils ne trouvent pas de travail, c'est notamment à cause d'un manque de compétences. Des postes sont à pourvoir, mais demandes des qualifications dans le domaine, par exemple, de la logistique, de la mécanique ou encore du service à la personne.

Pour palier ces carences, Pôle emploi a décidé de proposer 10 000 formations dans le département, chiffre record en Occitanie.