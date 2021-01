Chômage : quels sont les chiffres pour le 4ème trimestre 2020 en Corrèze et en Haute-Vienne ?

Les chiffres du chômage sont tombés ce mercredi. En Corrèze et en Haute-Vienne, le chômage est en baisse de 4,4% en Haute-Vienne et de 3,4% en Corrèze sur un trimestre. En revanche, sur un an, la hausse est forte (+6,4% en Haute-Vienne et +6,7 en Corrèze).