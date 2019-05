Chômage technique chez FrancEole, fabricant de mats d'éoliennes

3 à 6 semaines de chômage technique chez FrancEole, le constructeur de mats d'éoliennes à Longvic. Syndicats et direction pointent le dépôt de bilan d'un client pour des éoliennes dans l'Yonne. La CFDT accuse l’actionnaire néerlandais de les avoir "laissés à labandon".

Longvic, France

Chômage technique ce matin chez FrancEole, le fabricant de mats d'éoliennes à Longvic. un rassemblement syndical est prévu ce matin devant l'entreprise. Les 66 salariés seront au chômage pendant 3 à 6 semaines au moins. Ils redoutent surtout la liquidation de FrancEole. La société était en redressement judiciaire depuis février mais un de ses clients, l'allemand Senvion, a lui même en déposé le bilan et FrancEole n'a pas plus aucune rentrée d'argent.

Salaires versés en avril, pas d'argent ensuite

La durée du chômage technique pourrait être de 3 à 6 semaines selon Imad Khouadri, le délégué CFDT de FranceEole. Il accuse les pouvoirs publics et l'actionnaire principal, le néerlandais Nimbus, d'avoir laissé FrancEole "à l'abandon. L'actionnaire a disparu dans la nature. Les salaires seront versés en avril mais après, il n'y a plus d'argent." Imad Khouadri en "veut un peu à l'Etat. L'écologie, c'est dans l'air du temps mais personne ne vient nous voir. On est à l'abandon".

L'actionnaire Nimbus est malfaisant", Christian Bougon, ex-délégué de Chocolaterie de Bourgogne

La CFDT de FrancEole est soutenue par les ex-salariés de Chocolaterie de Bourgogne. L'entreprise a licencié 117 salariés en février 2018 avant de devenir Cacao de Bourgogne. Christian Bougnon, l'ex-délégué CFDT de Chocolaterie de Bourgogne estime qu'il existe des solutions pour FrancEole mais "l'actionnaire est malfaisant. La mort de Chocolaterie de Bourgogne, c'est en partie à cause de Nimbus: ils font les morts et ils essayent de faire cracher les collectivités et l'Etat".

Pas de politique industrielle de l'éolien selon la directrice de FrancEole

La direction de FrancEole admet qu'elle n'a plus aucune rentrée financière. FrancEole devait fournir 11 mats au projet d'éoliennes de Sarry dans l'Yonne. Sophie Haag, la directrice générale regrette le manque de soutien de l'industrie éolienne : "la situation est intenable depuis que Senvion a déposé le bilan. On n'a jamais eu une politique industrielle de l'éolien en France. On en voit les conséquences aujourd’hui."