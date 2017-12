Yonne, France

La tendance à la baisse semble se confirmer, dans l'Yonne. Au mois de novembre, selon les chiffres de Pôle Emploi, le nombre d'inscrits dans la catégorie A, c'est à dire les chômeurs sans aucune activité, a baissé de 0,9%.

C'est le troisième mois consécutif de baisse, dans l'Yonne, après une précédente baisse de - 2,7% en septembre et un recul plus léger de - 0,2% en octobre. Sur trois mois, la baisse approche de 4% (-3.8%). Sur un an, elle est de - 2,2%.

En tout cas au mois de novembre, cette tendance à la baisse profite surtout aux moins de 25 ans (-1,3%) et en particulier aux femmes de moins de 25 ans (-3,7%)

On note aussi une baisse significative chez les hommes de 50 ans ou plus (-2,1%)

Toutes catégories confondues, la baisse est plus modeste

Si on prend en compte les demandeurs d'emplois qui ont eu une activité réduite au cours du mois, la baisse est beaucoup plus modérée : - 0,2% pour les inscrits des catégories A, B et C. Cela représente un total de 26 560 demandeurs d'emploi dans le département.

Le taux de chômage dans l'Yonne depuis dix ans. - Pôle Emploi - Dares

La aussi, on note une embellie particulière chez les inscrites à Pôle Emploi de moins de 25 ans, qui semblent bénéficier d'une dynamique positive : leur nombre a baissé de 1,6% en novembre et de 5% en trois mois.

Une tendance régionale

Dans toute la région Bourgogne Franche Comté, le nombre d'inscrits à Pôle Emploi en catégorie A a baissé de 1,1% en novembre. C'est dans le Jura que ça baisse le plus (-3,1%) et en Saône-et-Loire que ça ne baisse pas (0,0%)

Toutes catégories confondues, le nombre de chômeurs a baissé de 0,2% en un mois, de -1,5% en trois mois. Mais sur un an, la tendance reste à la hausse de 1 point.