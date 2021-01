Chômage : une hausse moins importante en Creuse en 2020 que dans le reste de la France

Le nombre de demandeurs d'emploi qui n'ont pas travaillé du tout a augmenté de 0,8 % en 2020 en Creuse. Ce chiffre atteint 6,8 % en Nouvelle-Aquitaine et 8,1 % en France métropolitaine.

La Creuse s'en sort un peu moins mal que le reste de la France du côté du chômage, d'après les chiffres publiés mercredi par la Dares – la direction des études du ministère du Travail.

+ 0,8% en 2020 en Creuse

L'an dernier, le nombre de chômeurs inscrits en catégorie A chez Pôle emploi (c'est-à-dire qui cherchent un emploi et n'ont pas travaillé) a augmenté de 0,8 % en Creuse. La hausse est bien plus importante en Nouvelle-Aquitaine (6,8 %) et en France métropolitaine (8,1 %).

En Creuse, les populations les plus touchées par cette hausse du chômage l'an dernier sont les femmes et les personnes de plus de 50 ans.

Baisse du chômage au dernier trimestre

En revanche, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué partout au dernier trimestre 2020, malgré le deuxième confinement. L'année a fini sur une relative embellie : - 2,7 % en France, -3,9 % en Nouvelle Aquitaine, et - 2,8 % en Creuse.

Il y a en Creuse 4.850 chômeurs (de catégorie A) selon le service statistique du ministère du Travail, ou 8.200 si on compte également ceux qui cherchent un emploi mais ont travaillé sur des périodes plus ou moins longues. Au total, il y a six millions de chômeurs en France (en comptant ceux qui ont eu une activité réduite).