Les saisonniers bretons particulièrement touchés par la réforme de l'assurance chômage

Dès vendredi, le nouveau calcul du salaire journalier de référence est mis en place. C'est la première pierre de la réforme du gouvernement, très contestée. La suite, ce sera l'augmentation de quatre à six mois de la durée de travail pour ouvrir des droits. Beaucoup de chômeurs bretons vont être directement touchés par ces changements, selon Guillaume Bourdic, représentant national de la CGT-Pôle emploi, basé à l'agence de Concarneau. "En Bretagne on est particulièrement concernés, parce qu'une grande partie des travailleurs privés d'emploi exerce des activités saisonnières. Et ce sont les premiers pénalisés en droits et en terme d'allocations via cette contre-réforme."

Les saisonniers bretons directement touchés

Des changements durs à accepter pour les premiers concernés, les demandeurs d'emploi. A Quimper, Eric, 50 ans, tient une pochette en carton dans sa main pour aller à son rendez-vous Pôle emploi. Sans ses allocations, cet intérimaire ne pourrait pas joindre les deux bouts. "Quand je ne travaille pas j'ai un complément avec Pôle emploi."

D'un mois à l'autre, son volume de boulot est très variable. "Ca m'arrive d'avoir dans un mois une mission d'un jour ou quatre missions d'un jour, ça peut être aussi un an... C'est aléatoire." Le durcissement du calcul des allocations inquiète Eric. Et la hausse, à venir, de la durée de cotisations, de quatre à six mois, est inacceptable pour cet ancien saisonnier dans l'hôtellerie. "Trouver une saison de plus de six mois c'est pas évident, donc comment voulez-vous qu'ils aient accès à leurs droits ?"

Des craintes de tension dans les agences Pôle emploi

Cette incompréhension va se faire sentir dans les agences de Bretagne, comme à Concarneau, où travaille Guillaume Bourdic, représentant national de la CGT-Pôle emploi. Parmi les chômeurs bretons, il y a beaucoup de saisonniers dans le tourisme ou l'agroalimentaire, rappelle la CGT qui fait partie des syndicats qui contestent cette réforme.