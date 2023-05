Choose France : des investissements et créations d'emplois en Ile-de-France

Le Sommet " Choose France", 6ème édition, a lieu ce lundi 15 mai à Versailles. Le président de la République accueillera au château plus de 200 chefs d'entreprises étrangères afin de promouvoir l’attractivité économique de la France et d'attirer les investissements étrangers. L'année dernière, les investissements annoncés à cette occasion avaient représenté 10,8 milliards d'euros. Cette année, c'est 13 milliards d'investissements et 8 000 emplois : le chef de l'Etat doit officialiser 28 annonces, dont 7 concernent des entreprises implantées en Ile-de-France.

Plusieurs entreprises et groupes prévoient des créations d'emplois, en particulier le Finlandais Nokia, qui entend créer 500 postes en recherche et développement sur les 5 à 8 prochaines années, répartis sur ses sites de Paris-Saclay et Lannion en Bretagne. L'entreprise y développera la 5G avancée et la 6G.

Les équipes parisiennes et des autres sites de de l'Allemand Skyborn seront renforcées de 30 nouveaux emplois pour participer à la construction des parcs éolien en mer de Fécamp et du Calvados. 30 emplois créés également pour l'Américain Palantir qui a prévu l'installation d'un centre de recherche et développement à Paris qui travaillera sur l'intelligence artificielle.

Les 15 sites en France de l'Allemand Continental AG seront renforcés avec 500 créations de postes d'ici 2026, notamment à Rambouillet dans les Yvelines. Un autre Allemand, Marvel Fusion, spécialiste de la fusion par laser, prévoit la création d'une filiale à Paris Saclay, avec 15 emplois. Enfin le Suisse Roche AG et l’Institut Gustave Roussy entendent investir 12 millions d’euros dans l’analyse génomique des cancers.