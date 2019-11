Christian Bodin, nouveau président de l'Agence d'attractivité de l'Indre

Châteauroux, France

Breton d'origine mais berrichon de cœur. Le nouveau patron de l'agence d'attractivité de l'Indre ne tarit pas d'éloge quant à son département d'adoption : "C'est un département plein de richesses, culturelles, économiques et j'ai reçu un accueil très sympa. Mais j'ai vite constaté qu'il y avait un décalage entre ce que je vivais et l'image qu'avaient les gens, à l'extérieur" raconte Christian Bodin.

A la tête de l'entreprise de BTP SETEC, il a vite était conquis par l'Indre mais s'étonne du manque de fierté des Berrichons quant à leur propre territoire : "Les vrais Berrichons sont plutôt défaitistes et on un petit sentiment de manque de fierté. J'ai envie de leur dire : vous avez un vrai potentiel !"

L'agence d'attractivité se donne pour mission non seulement de changer cette image, mais également de conquérir de nouveaux habitants, notamment pour aider les secteurs qui rencontrent des difficultés à recruter. L'un des outils développés est un kit de bienvenue qui sera distribué à tous les nouveaux habitants : "La personne qui va vouloir venir travailler, va vouloir venir avec son conjoint, sa conjointe. IL va donc falloir lui trouver de l'activité et lui sortir aussi toutes les richesses qui existent. C'est le but aussi de cette agence : montrer qu'il y a des richesses, de l'activité économique, des sorties culturelles, des promenades..."

Ce nouvel outil devrait voir le jour dans les mois qui viennent.