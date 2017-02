Christian Eckert à Orléans pour défendre le prélèvement à la source

Le secrétaire d'Etat du Budget et des Comptes publics était à Orléans ce jeudi pour informer le public sur le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source. Pour Christian Eckert, il s'agit de la 6ème date de son tour de France pour défendre cette mesure qui sera effective au 1er janvier 2018.

Après Tours, Rennes ou encore Metz, Christian Eckert continue de parcourir le pays pour défendre le prélèvement à la source. Mesure majeure du quinquennat de François Hollande, elle a été adoptée par le Parlement, validée par le Conseil Constitutionnel et sera appliquée à partir de 1er janvier 2018. En clair, à partir de cette date, chaque contribuable sera prélevé avant salaire de l'impôt sur le revenu. A Orléans ce jeudi, le secrétaire d'Etat du Budget et des Comptes publics s'est plié au jeu des questions/réponses. Face à lui une vingtaine de représentants de chambres de métier du département. L'occasion de s'assurer de relais locaux qui seront essentiels pour informer au mieux les employeurs, salariés et indépendants. Avec Christian Eckert, on tente d'y voir plus clair cette mesure complexe.

Déjà "des dizaines de millions d'euros" ont été alloués à cette réforme dans le budget 2017 selon Christian Eckert © Radio France - Benjamin Glaise

Ce que la réforme va apporter au contribuable

Christian Eckert : "Avoir un prélèvement à la source, ça veut dire que si votre revenu subi une variation importante, mécaniquement votre impôt s'y adapte. Si vous prenez un mi-temps, partez à la retraite ou perdez votre emploi, vos revenus diminuent (...). Comme on applique un taux de prélèvement à l'assiette, c'est à dire au salaire imposable, vous avez une adaptation immédiate. ça évite notamment que les nouveau retraités continuent à payer leur impôt sur la base de l'année [précédente] où ils avaient plus de revenus. (...) L'impôt continuera d'être progressif. Il faudra toujours faire une déclaration annuelle et déclarer tous ses revenus car ils permettront de calculer le taux de prélèvement à la source."

Pas besoin de formation particulière pour les employeurs

Christian Eckert : "Ils n'ont pas besoin d'être formés. Ils ont maintenant un système de lien avec les administrations qui s'appelle la DSN, la Déclaration Sociale Nominative. Ce dispositif permettra de recevoir automatiquement, dans des logiciels de paie qui sont prévus pour ça, le taux d'imposition à appliquer à chacun des salaires de ses salariés. Ensuite, on peut automatiquement faire une multiplication et une soustraction et envoyer l'information à la DGFiP, la direction générale des Finances publiques."

Le taux neutre pour garantir la confidentialité des revenus du salarié face à son employeur

Christian Eckert : "Si le salarié souhaite que son employeur ne soit pas au courant de son patrimoine ou des revenus de sa conjointe, il peut demander à l'administration fiscale l'application du taux neutre. Il y a alors une régularisation bien sûr qui se fait ensuite automatiquement lors de la déclaration annuelle."

Mieux qu'en Allemagne ?

Christian Eckert : "Nous avons regardé comment ça se passait à l'étranger. Nous sommes l'un des derniers pays au monde à ne pas avoir le prélèvement à la source. Il n'y a plus que la Suisse et Singapour, je crois, qui ne l'appliquent pas. Et le prélèvement à la source est aussi en place dans des pays où l'impôt est "familialisé" [cela signifie que le contribuable est taxé en fonction du nombre de personnes dont il a la charge] et progressif. C'est le cas de l'Allemagne. J'ai même prétention à dire que nous avons fait mieux que notre voisin parce qu'en Allemagne on prélève les contribuables plus que le dû et ensuite on leur demande de passer quasiment par un conseiller fiscal pour pouvoir récupérer le trop versé. Ce ne sera pas le cas en France."

Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site http://www.economie.gouv.fr/prelevement\-a\-la\-source.