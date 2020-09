Christian Lacroix, une passion, la fleur.

Christian Lacroix, 20 ans dans l'univers de la fleur cède son bébé "passion fleurs" à ses enfants, Marine et Dylan.

"Passion fleurs" le magasin de Mont de Marsan est d'abord l'histoire de Christian Lacroix.

Christian Lacroix a passé 20 ans au service de la grande distribution. Directeur de supermarché, il a toujours eu une passion pour les produits frais, jusqu'au jour ou l'enseigne "Passion fleurs"lui a proposé une collaboration...

Pour lui, la fleur est le produit frais par excellence, intemporelle, associée aux plus beaux événements de la vie, aux plus tristes quelquefois. La fleur est vivante, il n'en fallait pas plus pour un nouveau départ.

Ce départ Christian Lacroix le prend le 5 octobre 2000, le jour de la sainte Fleur, comme un signe du destin, et ouvre son premier "Passion fleurs".

Aujourd'hui, 20 ans après, et 3 magasins à Mont de Marsan et St Pierre du Mont, avec une licence de marque, ses anciens salariés à leur tour, ont ouvert les magasins dans le même esprit, de Dax, St Paul les Dax, Aire/Adour, Tyrosse, Capbreton, Mimizan et Biscarrosse.

Tout près de la sainte Fleur 2020, Christian Lacroix prend se retraite et laisse le rênes de ses magasins à Marine et Dylan ses enfants, une retraite qu'on ne peut que lui souhaiter fleurie.

