Christian Porta, la vie après Neuhauser

Durant des mois, il a été l'un des visages du combat des salariés de la boulangerie industrielle Neuhauser de Folschviller. Christian Porta, délégué CGT, a mené la bataille contre le plan social qui a coûté 185 emplois avec la fermeture définitive du site Furst 1 en août dernier. De réunions en manifestations, de blocages en actions judiciaires, il s'est démené avec ses collègues pour empêcher puis, faute de mieux, retarder l'échéance. Mais le bilan est lourd : 83 licenciements secs, 102 départs volontaires.

C'est cette dernière option qu'a choisi Christian Porta. Mais cela ne veut pas dire que syndicaliste abandonne la lutte sociale. Car le lundi 30 septembre, il a fait sa rentrée à l'Université de Lorraine en Master 2 "droit social". Invité sur France Bleu Lorraine ce vendredi, il est venu raconter sa nouvelle vie et son envie de poursuivre "dans le dialogue social".

Une continuité logique dans son parcours professionnel. "J'ai toujours défendu les salariés et l'intérêt des travailleurs." Une envie née durant ces derniers mois, durant lesquels il a pu mesurer l'importance du conseil social et juridique pour les salariés. "Je me dis que peut-être qu'en étudiant et en essayant d'aller plus loin, on pourra empêcher les licenciements."

Mais ce n'est pas évident, à 28 ans, d'entamer ce virage et de retrouver les études. "J'ai fais mon premier jour (à l'université) lundi, je n'étais pas vraiment dans mon élément ! J'ai plutôt l'habitude d'être à l'usine et de travailler sur une ligne..." D'autant qu'il n'en a pas totalement terminé avec son travail à Neuhauser. Mais le nouveau challenge qu'il s'est fixé ne devrait pas trop l'éloigner de ses anciens camarades.