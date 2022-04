"Un habitant sur deux pense se reconvertir", selon la directrice de Transition pro Occitanie Christine Van Vo

Quatrième et dernière matinale spéciale France Bleu / France 3 ce jeudi, à trois jours du premier tour de la présidentielle. À cette grande question : est-ce qu'aujourd'hui on peut faire le même métier toute sa vie. Notre invitée est la directrice générale de Transition pro Occitanie.

Christine Vo Van, les chiffres sont assez fous. Un Français sur deux songe à se reconvertir. Est-ce que ce sont les mêmes chiffres chez nous en Occitanie ?

Tout à fait. C'est un sujet d'actualité, la reconversion. Je pense que la crise du Covid et tous les problèmes économiques qui impactent cette crise, font que les gens réfléchissent à un changement de métier.

Est-ce que c'est très récent ? Ou est-ce qu'il faudra attendre un peu plus pour que ça arrive vraiment ?

Ça s'est accéléré. Alors, Transition Pro Occitanie, c'était avant le Fongecif. On finançait déjà des reconversions professionnelles, mais ce n'était pas appelé comme ça. On est sous tutelle du ministère du Travail et nos dotations viennent des entreprises de la région pour financer les changements de métier des salariés des entreprises privées.

C'est une volonté aujourd'hui du ministère du Travail que les gens soient plus mobiles dans leur profession ?

Non, c'est un nouvel outil qui vient répondre à un besoin de la population. On s'aperçoit qu'effectivement, de plus en plus de personnes, des hommes, des femmes, moyenne d'âge 35-45 ans à peu près, ont un déclic, ou alors ils viennent à nous consécutivement à un problème dans leur entreprise.

Quels sont les métiers qu'on quitte le plus depuis la crise sanitaire ?

Il y a effectivement les métiers de la santé, les métiers de l'hôtellerie, de la restauration. On va plutôt vers des métiers porteurs, donc des métiers qui recrutent.

Justement, quels sont les métiers qui attirent le plus en ce moment ? On imagine que le retour à la terre a le vent en poupe ?

Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de métiers de bouche. On va vers des métiers comme les boulangers, les métiers de l'agriculture, des métiers difficiles. Et on a effectivement des cadres de grandes entreprises qui arrêtent tout pour aller vers ces métiers-là.

Ces personnes vous disent quoi ? C'est pour trouver du sens à leur activité, pour être utile ?

C'est-à-dire qu'à un moment de leur vie, ils ont envie de changer. Ils ont un déclic qui fait qu'ils vont se poser. Ils vont réfléchir et ils vont aller vers un nouveau métier qui était peut-être un métier sous-jacent depuis très, très longtemps. Et ils mettent ce projet-là en place.

Est-ce qu'il y a un âge limite d'ailleurs, pour changer de métie r?

Non, non. Le profil, c'est 35-45 ans. On est à peu près autant d'hommes que de femmes.

Mais la question, c'est d'arriver ensuite à trouver un travail. On sait très bien qu'à 50 ans, c'est plus difficile non ?

Oui. Transition pro Occitanie aujourd'hui est le financeur de la transition professionnelle. On est celui qui va sécuriser le parcours des salariés qui vont se lancer dans cette nouvelle aventure. C'est quand même un projet de vie. Je change de métier, je suis chef de famille, j'ai des enfants, j'ai une vie. Voilà, il faut que je continue à pouvoir faire bouillir la marmite, comme on dit. Et Transition pour Occitanie va accompagner le salarié qui souhaite changer de métier tout au long de son parcours pour sécuriser son parcours et le ramener jusqu'à l'emploi.

Demain, je veux changer de métier. Quelle est la première chose que je dois faire ?

Vous appelez Transition Pro Occitanie parce qu'on va vous guider tout au long du parcours. Ce n'est pas un parcours du combattant. C'est très facile, à condition qu'on connaisse les choses à faire et dans l'ordre. On va d'abord réfléchir à son projet de manière sécurisée et ensuite on va déposer son dossier à Transition pro Occitanie. Et nous, on finance à la fois le maintien de la rémunération tout au long de la formation et les frais pédagogiques. Donc, à partir de là, le salarié va partir en formation et ensuite, il sera accompagné.

On ne démissionne pas de son boulot ?

Non, quand on est en transition professionnelle et qu'on mène un projet de transition professionnelle, on reste salarié. On est stagiaire de la formation et son contrat est suspendu tout au long de cette formation-là. Après, il y a d'autres dispositifs ou on démissionne, mais c'est un autre dispositif.

Et est-ce qu'il y a un taux de réussite ? Est-ce qu'on sait si la plupart des gens réussissent à cette reconversion ?

Oui, on est très attentif au suivi de nos stagiaires que l'on finance et on a un retour à l'emploi qui est très satisfaisant aujourd'hui, justement parce qu'on fait attention. Quand on finance un dossier, il est sûr, il est pérenne. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que le changement de métier est bien effectif, qu'il y a une formation certifiante derrière qui permet de bien acquérir les compétences. Et derrière, on va vérifier aussi le retour à l'emploi, c'est à dire que le métier ciblé va permettre aux salariés qui se lancent dans cette reconversion de retrouver un emploi derrière.

L'Occitanie compte 595.770 personnes à la recherche d'un emploi, dans les catégories A, B et C. Toutes catégories confondues, Pôle Emploi recense 664.870 personnes au chômage. Ces chiffres 2021 sortis en janvier 2022 sont en forte baisse (-11,7 %) par rapport à 2020.

