Christophe Dufossé quitte la Citadelle, Metz perd son seul chef cuisinier étoilé

C’est une annonce surprise mais la transition se préparait depuis longtemps. Christophe Dufossé et son épouse vendent leurs parts du restaurant étoilé la Table, anciennement le magasin aux vivres, et de l’hôtel 4 étoiles de la Citadelle. Metz perd donc son seul chef cuisinier étoilé, un macaron au guide Michelin. C'est le président du FC Metz, Bernard Serin et son fils Nicolas qui rachètent les parts. Donc, l'hôtel et le restaurant continueront d'exister. Le couple Dufossé a constitué un groupe de 130 salariés en comptant l'activité traiteur et l'épicerie à Marly.

On avait fait le tour (Christophe Dufossé)

Christophe Dufossé n'en dit pas plus sur la suite de son parcours, ce sera un projet autour de la gastronomie et dans une autre région, "mais pour l’instant il n’y a rien". A 50 ans passés, il voulait simplement tourner une page, celle de 15 années en Lorraine. "On avait fait le tour, on a tout mis en place avec l’épicerie et l’activité traiteur. On laisse une _entreprise saine__. Je ne sais pas si la famille Serin voudra continuer sur un projet étoilé. En tout cas, si mon chef adjoint est sollicité, celui-ci dira ou_i".

Quid de l’étoile au guide Michelin ?

Pour Christophe Dufossé, ce macaron Michelin n’est plus de sa responsabilité. "Je m’occupe de ce qui me regarde. Garder des étoiles, c’est très important, mais c’est très difficile. Donc, c’est à mes successeurs de décider s’ils veulent continuer sur un produit étoilé".