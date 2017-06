Christophe Ferrari confiant quant au projet de travaux sur l'A480

Après avoir présenté les travaux d'élargissement de l'A480 dont le commencement est prévu pour 2019, le président de la Métropole Grenoble-Alpes Christophe Ferrari développe le projet sur France Bleu Isère. Il revient également sur son engagement au sein du Parti socialiste.

Le plan de réaménagement de l'A480, tronçon au trafic souvent perturbé à l'ouest de Grenoble, était présenté ce mercredi 28 juin à la CCI de Grenoble. Le projet, depuis longtemps au cœur des négociations, est co-géré par l'État, le département de l'Isère, la société Area et la Métropole Grenoble-Alpes.

Christophe Ferrari, président de cette dernière, insiste sur l'ampleur du changement, qui vise à diviser par trois (de 35 à 12 minutes) le trajet entre Saint-Égrève et Claix : "Il y a des études qui appuient ce calcul", affirme-t-il. "C'est très optimiste, mais ça montre que tel que le projet est posé, il sera efficace." Révolution à venir pour les automobilistes isérois ?

Encore faut-il que le projet se concrétise : prévus entre 2019 et 2023, les travaux visent à élargir le tronçon principal de l'A480 (de quatre à six voies) et à modifier le rond-point du Rondeau, point d'entrée vers la Rocade Sud. "Nous avons fait en sorte de trouver les accords politiques nécessaires", développe l'élu socialiste. "Avec les principaux acteurs mais aussi avec les communes traversées, qui sont associées au projet depuis le début." Une anticipation qui gage de la qualité du plan, même s'il "reste des évolutions à apporter" selon Christophe Ferrari : entre autres concernant la qualité des échangeurs, l'insertion urbaine et la protection des populations (mesures anti-bruit, réduction de la pollution atmosphérique, etc).

Vitesse réduite

Les négociations se tendent néanmoins sur un point majeur : la limitation de vitesse sur la portion concernée. À la suite de la présentation, la Ville de Grenoble publiait un communiqué faisant part de "son inquiétude et de sa déception" quant à "l'impasse sur l'étude d'un (...) scénario de limitation à la vitesse maximale de 70 km/h."' Christophe Ferrari tente d'apaiser les craintes : "L"ensemble des études a été réalisé sur la base des 70 km/h sur le tronçon central, et 90 km/h sur les autres parties. Ce seront donc ces limitations qui seront en vigueur."

"Contribuer au sein du PS"

Outre ce projet de travaux, Christophe Ferrari fait mention du conseil métropolitain à venir le lendemain, vendredi 30 juin. Principal enjeu, l'avenir de son vice-président Fabrice Hugelé, ancien socialiste et candidat malheureux aux législatives pour La République en Marche. "Nous sommes en train d'y travailler ensemble", élude Christophe Ferrari. "Mais l'issue est imminente", ajoute-t-il avant d'annoncer des précisions à venir dans la journée du jeudi.

Quant au mouvement transpartisan de Benoît Hamon prévu pour le 1er juillet, le président métropolitain se veut clair : "Je ne suivrai ni Benoît Hamon, ni Arnaud Montebourd, ni Anne Hidalgo, ni qui que ce soit dans des espèces d'écuries", insiste-t-il. "Ce n'est pas à la hauteur des enjeux de la gauche socialiste aujourd'hui."

Ce n'est qu'en travaillant à l'intérieur du parti qu'il est possible, selon l'élu socialiste, de le reconstruire : "Il faut que nous puissions voir là où nous avons largement échoué pour être utiles, demain, à la population."