Indre-et-Loire : Le maire de Montrésor, Christophe Unrug, démissionne de ses fonctions

Montrésor, France

Le maire de Montrésor Christophe Unrug a démissionné de ses fonctions en début de semaine, le 29 mars. Une décision validée par la Préfète d'Indre-et-Loire ce lundi 1er avril.

Élu en mars 2014, l'ancien maire de ce village de 350 habitants n'était plus soutenu au sein du conseil municipal. Les deux ou trois conseillers de l'opposition initiaux ont, selon le désormais ex-maire, réussit à convaincre la quasi totalité des 11 membres. Seuls deux lui sont restés fidèles.

De là, les insultes et la pression politique se sont intensifiées à son endroit et c'est ce qui l'a poussé à démissionner. " Je ne suis pas devenu maire pour cela. On peut être dans l'opposition politique, sans s'adonner à de telles choses ", ajoute-t-il.

Il songeait déjà à démissionner en janvier

Des critiques permanentes qu'il juge infondées comme celle où on lui reproche de gaspiller l'électricité de la mairie quand il travaille tard le soir. " Malgré tout, le coup de l'électricité, ça reste anecdotique même si c'est bas. Mais même pour un projet d'urbanisme sur lequel on travaillait depuis trois ans et qui devait protéger le village, ils m'ont mis des bâtons dans les roues. Alors même qu'ils n'avaient jamais mis le nez dans ce projet."

Ce n'est visiblement pas sur un coup de tête que Christophe Ounrougue a pris cette décision. Pour son discours du Nouvel An, il avait alors préparé 2 versions : l'une dans laquelle il présentait ses vœux. L'autre dans laquelle il présentait sa démission. Rattrapé et remotivé par la députée Sophie Auconie ainsi que le sénateur Pierre Louault, il s'était finalement ravisé. Cette fois-ci, il est allé au bout de sa décision

Le premier adjoint, François Dreno assure l'intérim en tant que maire jusqu'à ce que le nouveau maire soit élu. Cela devrait être lors des élections européennes, fin mai.