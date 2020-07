Chronique Eco : Stell’Artifice privée de ses feux

Le Covid-19 a fait long feu et les artificiers resteront chez eux ces 13 et 14 juillet 2020. Deux jours traditionnellement réservés aux tirs de feux d’artifice, célébrant la fête nationale, dans toutes les grandes villes de Corse. Le ciel restera sombre et l’année blanche pour Stell’artifice, cette société spécialisée dans ce type d’animation, implantée à Lucciana, non loin de l’aéroport de Bastia-Poretta.

14 juillet en berne et 15 août menacé

Une première pour cette entreprise créée en 2002 et qui emploie aujourd’hui une vingtaine de personnes à l’année, sans parler des 65 autres, artificiers pour la plupart, tous recrutés et formés en Corse et prêts à intervenir tout au long de l’année pour assurer ces rendez-vous festifs sur l’ensemble de l’île, Stell’artifice étant la seule entreprise de Corse a assuré ce service. Pour eux, pas d’extra cette année, du moins jusqu’à ce 14 juillet. L’interdiction des grands rassemblements perdurent ainsi que les mesures de distanciation et autres restrictions, des mesures qui ont contraint les municipalités à annuler purement et simplement leurs soirées feux d’artifice pour ce 14 juillet et il risque d’en être de même pour celles du 15 août.

Toutes les grandes villes privées de feux d’artifice

Pas de regards tournés vers le ciel cette année ...

Des rendez-vous ratés qui impacte de fait dirigeants et employés de l’entreprise Stell’artifice, dans la mesure où les feux sont principalement utilisés l’été : « Cette période représente plus de la moitié de notre chiffre d’affaire énonce son directeur Fabrice Gabiotti. « Par an, c’est-à-dire d’avril à décembre pour nous, ajoute-t-il, nous assurons 140 à 150 spectacles pyrotechniques, plus de la moitié le sont durant l’été (…) sur ces 13 et 14 juillet nous perdons 90% de notre chiffre d’affaires habituel sur ces deux journées dans la mesure où il ne nous sera possible de faire que 10 petits feux d’artifice sur les 42 que nous tirons habituellement à cette période ».

Et l’inquiétude du chef d’entreprise persiste pour le mois prochain : « On espère encore un peu pour le 15 août, fête de la Sainte Marie qui chez nous est plus importante encore que le 14 juillet mais on ne se fait pas trop d’illusions au vu des dernières déclarations gouvernementales ».

Cette entreprise qui crée ses propres gammes est obligée d’importer très tôt ses produits depuis la Chine. Les commandes sont faites et réglées dès le mois d’octobre pour une livraison au printemps. La dernière en date est bien arrivée, mais en pleine crise de coronavirus. Sans festivités à l’horizon elle restera donc au sec dans les cartons des entrepôts de Lucciana, venant grossir le stock de marchandises en attendant l’extinction du virus et l’étincelle d’une reprise économique.