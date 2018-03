Rungis, France

L'entreprise Délifresh (qui livre des produits frais et surgelés) a été rachetée le 3 décembre dernier par Chronopost. Depuis ce rachat, 28 salariés ont quitté l'entreprise et 40 sous-traitants (10 sociétés) sont arrivés. "On voit des nouvelles têtes tous les jours" résume Hakim Sébaoui, délégué du personnel. Sur les 107 chauffeurs qu'il reste, 28 sont en grève depuis le 5 mars. (Tous sont à la CGT). Pour ne pas quitter le piquet de grève et risquer de perdre leurs camions, ils dorment à l'intérieur. "Pour se reposer et ne pas lâcher le site 24h24, on est dehors, on vit ici, ils nous traitent comme des chiens".

Négociation gelée depuis le rachat par Chronopost

Ces salariés avaient obtenus des avancées en septembre dernier, un protocole d'accord avait même été signé avec l'ancienne direction sur un certains nombres de revendications (revalorisation des salaires, ne pas surcharger les camions, connaitre son emploi du temps à l'avance) mais depuis l'arrivée de Chronopost, les discussions sont gelées.

107 emplois de chauffeurs menacés selon les grévistes

Les salariés en grève craignent le licenciement des 107 chauffeurs restant. Pour Khoran Tiryaki, délégué du personnel "Quand Chronopost a racheté l'entreprise, tout était ficelé, le projet était prêt : c'était dégraisser les salariés pour ramener de la sous-traitance. Ils sont connus pour ça. Aujourd’hui, on est au bord du risque psychosocial parce les salariés sont à bout de nerf mais on ne bougera pas du piquet".

Chaine du froid pas respecté par les sous-traitants

D'autant que ce qu'ils voient et filment est plutôt surprenant. Khalid et Jessy témoignent : "Depuis qu'on est là ,24h/24, on constate que certains sous-traitants ne respectent pas la chaîne du froid. Ils reçoivent de la marchandise dans des voitures non frigorifiques. Parce que nous on a bloqué les quais mais on a laissé des quais libres, mais eux préfèrent ne pas attendre, casser la chaîne du froid et donc ne pas respecter la réglementation".France Bleu Paris s'est procurée une vidéo filmé par l'un des salariés gréviste.

La direction de l'entreprise se refuse à tout commentaire et explique aux grévistes qu'"aucune discussion n'est ouverte".