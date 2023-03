CHRU de Tours : "Un climat de terreur" au service social, une cadre et la direction pointées du doigt

"Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas virée de l'hôpital après tout ce qui a été dit et écrit", se désole une assistante sociale, "oui, c'est fou", ajoute une autre. Ce lundi 20 mars, cela fait plus d'un an qu'une majorité des salariées du service social du CHRU ont lancé l'alerte : une cadre supérieure est accusée de harcèlement moral et de violences psychologiques. La direction estime avoir pris les mesures nécessaires.

27 témoignages

"Il y a une injustice flagrante, dénonce Cécile cognée, du syndicat Sud Santé. En février 2022, il y a eu 27 témoignages à la médecine du travail et la DRH, et cette personne est toujours en poste !" Le collectif est soutenu par la CGT et Sud.

Les assistantes sociales affirment, encore aujourd'hui, vivre dans un "climat de terreur". Elles refusent de témoigner à visage découvert par crainte de subir des représailles. "On a peur, on s'est même demandé si l'on n'était pas sur écoute, assure l'une d'elles. Je n'ai pas envie de détailler ce qu'elle a fait, mais elle est allé très loin, en impliquant même sa vie privée. Elle n'a peur de rien."

"Vous me devez obéissance"

La liste des accusations est longue : surveillance et contrôle, demandes contradictoires, autoritarisme - "C'est moi la cheffe, c'est moi qui décide, c'est moi votre employeur, vous me devez obéissance" a-t-elle pu dire selon une salariée - ou encore : chantage aux congés et au renouvèlement de contrat, menaces de sanction, "demandes en contradiction avec la déontologie et les valeurs du service social".

Suite à la première alerte, quelques mois plus tard, un audit a eu lieu. Les assistantes sociales ont été reçues en groupes. "La personne était très à l'écoute et a qualifié le fonctionnement managérial de harcèlement, révèle l'une d'entre-elles, mais au moment de la restitution, devant la hiérarchie, on la sentait gênée. Elle a conclu à un manque de communication dans les équipes, sans mettre en cause l'encadrement. Clairement, on lui a demandé de lire ce papier, on ne peut pas penser autre chose."

Depuis septembre 2021, selon le collectif et les syndicats, 14 salariées seraient parties du service, en grande partie à cause de ce management. "Il y a encore eu des départs récemment", assure Céline Cognée.

La direction assure avoir agi

"La direction ne veut pas prendre les mesures qui s'imposent et à la maltraitance hiérarchique se rajoute la maltraitance institutionnelle avec une direction qui protège coûte que coûte un supérieur gravement défaillant", écrit le syndicat Sud Santé dans sa gazette de mars.

"Il n'a jamais été question ni de terreur, ni de harcèlement moral, affirme la direction du CHRU, solicitée par France bleu Touraine. L'alerte a néanmoins été prise très au sérieux par le service de santé au travail et par la DRH, qui a reçu les équipes à cinq reprises sur l'année écoulée, afin de prendre rapidement les mesures nécessaires."

La direction assure avoir, en septembre 2022, repositionné la cadre en question et supprimé tout lien hiérarchique avec les assistantes sociales. Deux postes de "cadres de proximité" ont également été créés, "comme le souhaitaient les équipes". Une rencontre entre la DRH et les équipes doit avoir lieu "d'ici quelques semaines".

"Elle a eu une promotion"

"Elle est passée de cadre supérieure du service social à cadre supérieure des politiques sociales du Groupement hospitalier de territoire (*ndlr : qui regroupe des établissements de santé dans tout le département), explique Céline Cognée. On considère qu'elle a eu une promotion."

"Comment peut-on nous faire croire que l'on n'a aucun lien avec elle sachant qu'elle reste responsable des politiques sociales, c'est aberrant, poursuit une assistante sociale. Elle est régulièrement mise en copie des mails nous concernant et les questions que la cadre de proximité nous pose sont les mêmes qu'on nous posait avant. Elle est sa marionnette."

Il n'y a actuellement plus qu'une seule cadre de proximité selon le collectif, la deuxième aurait démissionné à cause du management. "La bataille n'est pas terminée et nous comptons bien la gagner afin que cette équipe puisse enfin travailler sereinement, dans un climat sécure et bienveillant", conclut Sud Santé. Le syndicat avait sollicité, en février, Emmanuel Denis, le président du Conseil de surveillance du CHRU. Ce dernier assure avoir répondu, il y a quelques jours, mais n'a pas dévoilé le contenu de son courrier.