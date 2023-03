CHU de Bordeaux : "pas de fermeture des urgences à Pellegrin ou Saint-André", selon un syndicat

Les syndicats s'en inquiétaient au CHU de Bordeaux : il n'y aura pas de fermeture d'un service d'urgence sur les sites Saint-André ou Pellegrin d'ici cet été selon Force Ouvrière. Un membre du syndicat a rencontré une partie de la direction du CHU ce mardi 21 mars lors du conseil de surveillance du complexe hospitalier. Dans un premier temps, cette annonce l'a rassuré : "c'est rassurant pour préserver les urgences, et les membres du personnel restent sur leur site. C'était leur inquiétude, surtout à Saint-André", réagit Pascal Gaubert du syndicat Force Ouvrière.

Mais durant la réunion, ce dernier explique ne pas avoir obtenu toutes les réponses qu'il attendait notamment quant à la manière dont les services seront maintenus. "C'est anxiogène, puisque la pose des congés doit être validée au 31 mars et nous n'avons aucune organisation pour le printemps et l'été."

La grève maintenue

Les organisations syndicales seront convoquées par la direction dans les deux prochaines semaines à ce sujet. "Même si les deux services d'urgences restent ouverts et c'est tant mieux, on ne sait absolument pas sous quel mode opératoire, sous quelle forme, en mode dégradé ou pas, et quelle seront les moyens humains pour palier à l'absentéisme des médecins, et des paramédicaux", poursuit Pascal Gaubert.

Avant la prochaine réunion, les syndicats FO et CGT maintiennent leur grève entamée ce lundi. Sollicitée, la direction n'a pas répondu à notre demande d'interview.