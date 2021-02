CHU de Nice : la CGT récolte des CV et va les transmettre à la direction pour dénoncer le manque de personnel

"À l'hôpital, il y a du travail, dehors il y a des chômeurs". La CGT de l'hôpital de Nice affiche son slogan. Le syndicat a organisé, ce mardi 2 février, une opération pour alerter la direction sur le manque de personnels. Un "bureau d'embauches" a été installé sur le parvis de l'hôpital Pasteur 2.

Le principe de l'opération est inédit dans le département : des demandeurs d'emplois sont invités à venir déposer CV et lettre de motivation. Le syndicat les transmettra à la direction dans trois semaines. "Ça part du constat du manque de personnel, qui est criant depuis des années. Il y a beaucoup de chômeurs à l'extérieur et à l'intérieur de l'hôpital, on a vraiment besoin d'embauches. L'idée, c'est de pousser à la création d'emploi", explique Delphine Girard, secrétaire générale de la CGT Santé Action sociale 06.

Jeunes, reconversion, chômeurs... tous touchés par la crise économique

Ce mardi, 107 personnes sont venues déposer leur CV et lettre de motivation. Dans la longue file d'attente devant le bureau improvisé de la CGT, sur le parvis de l'hôpital, les profils sont très différents. "On était intérimaires, mais tout s'est arrêté depuis le début de la pandémie et on s'est retrouvées sans boulot", racontent Ana et Hirondina, deux amies niçoises qui postulent pour faire le ménage à l'hôpital.

Iheb, lui, vient tout juste d'avoir son bac, mais en pleine crise économique, il ne trouve pas de contrat en tant qu'électricien. "C'est dur, normalement, quand tu viens d'avoir le bac, tu trouves du travail directement. C'est injuste", regrette le jeune homme. La plupart des dossiers déposés concernent des emplois peu qualifiés ou des postes administratifs. "L'hôpital a besoin de nous, et nous, on a besoin de l'hôpital, on a besoin de travail", confie Thierry, qui cherche du travail depuis plus d'un an.

La CGT organise une opération « bureau d’embauches » devant l’hôpital Pasteur 2 de Nice, le 2 février 2021. © Radio France - Emeline Ferry

"On ne leur promet pas l'embauche, on promet de remettre leur dossier à l'administration", souligne Stéphane Gauberti, secrétaire général du syndicat au CHU de Nice.

"Il y a des personnes de tout âge, qui ne sont pas forcément dans le milieu médical, mais qui ont envie de s'investir par rapport à la pandémie ou par rapport à l'hôpital public", ajoute le syndicaliste. "Et au sein de l'hôpital, on peut quand même avoir un ascenseur social. On peut démarrer agent de service et avoir une formation pour devenir aide-soignant ou infirmier. Donc, il faut laisser la porte ouverte à tous ces futurs personnels hospitaliers qui vont sauver l'hôpital public de demain".

Le CHU répond qu'il manque des aides-soignants et infirmiers

Les 107 dossiers seront déposés sur le bureau du service des ressources humaines de l'hôpital. "On les examinera avec beaucoup d'attention", assure Karine Hamela, directrice du pôle RH du CHU. "Toutes les voies pour obtenir de bonnes candidatures, qui répondent aux besoins, sont utiles".

Elle rappelle que, malgré des recrutements l'an dernier, il manque toujours des candidats pour certains postes. "Il nous faudrait une soixantaine, voire une centaine d'infirmiers et d'aides-soignants supplémentaires. Ce sont des métiers qui sont en tension au niveau national et cela se répercute sur le département des Alpes-Maritimes", détaille-t-elle.

"Chaque année, on consacre plus de cinq millions d'euros pour former en interne et accompagner des projets professionnels, pour former des aides-soignants qui veulent devenir infirmiers, des infirmiers qui veulent devenir infirmiers-anesthésistes. C'est une partie de la réponse qui vient compléter le recrutement mise sur la formation", poursuit Karine Hamela.

La CGT remettra tous les dossiers à la direction le 25 février. Vous pouvez encore envoyer votre CV et lettres de motivation au syndicat, pendant quelques jours, à santenicerecrute@gmail.com. Si vous recherchez du travail, l'hôpital réceptionne les candidatures spontanées à cette adresse : drh-recrutement@chu-nice.fr