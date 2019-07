CHU de Poitiers : "tu fais du travail de merde donc je te parle comme une merde"

Poitiers

Ils étaient une petite trentaine au total sur les 130 que compte ce service du CHU essentiellement composé de personnels précaires. Des salariés qui pour certaines avaient les yeux rougies d'avoir pleuré en évoquant dans le bureau d'Alain Claeys leur épuisement et leur ras-le-bol face à l'attitude méprisante, selon eux, de la responsable de leur service. Celle ci aurait aussi conseillé aux agents en difficulté "de leur donner une corde" et aurait dit à un autre "tu fais du travail de merde donc je te parle comme de la merde".

Pas de décision prise pour l'instant

Au CHU, une enquête administrative a été ouverte mais la direction de l’hôpital n'a pas dit - selon le syndicat - quelle mesure elle allait prendre concernant cette cadre. Lassés d'attendre, les salariés, accompagnés par la CGT, sont donc allés témoigner directement dans le bureau du maire. Mais devant la mairie, par peur d'être identifiés, les salariés ont quasiment tous arboré un masque.

Une partie des agents du service de bio nettoyage du CHU devant la mairie de Poitiers © Radio France - Baudouin Calenge

Pendant plus d'une heure, ils ont donc parlé à Alain Claeys. A la sortie, la CGT dit ne pas réclamer le licenciement de la cadre visée mais "qu'elle ne soit plus dans ce service". En réponse la direction du CHU annonce qu'un certain nombre de mesures destinées à améliorer les conditions de travail vont être prises. Parmi la création d'un pool de remplacement pour avoir plus de souplesse dans les plannings. Concernant l'encadrement, ses missions seront modifiés et ils vont avoir une formation au management.