Chute de fréquentation dans les lieux soumis au pass sanitaire depuis une semaine

Les cinémas, les musées, les lieux touristiques subissent de plein fouet l'application du pass sanitaire depuis le 21 juillet, (dès lors qu'ils accueillent plus de 50 personnes). La fréquentation recule, voire s'effondre. En Drôme Ardèche, ce sont les cinémas qui sont les plus touchés.

Voilà une semaine (depuis mercredi 21 juillet) que le pass sanitaire est obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Il devrait être encore étendu, début août, aux bars et restaurants, aux hôpitaux et maisons de retraites, aux trains et aux avions, aux foires et aux salons professionnels. (La loi entrera en vigueur après l'avis du Conseil constitutionnel qui sera rendu le 5 août). Mais les sites déjà soumis au pass sanitaire en subissent les conséquences. La fréquentation est en très forte baisse, pour ne pas dire en chute libre dans certains établissements.

Les cinémas payent un lourd tribu

Dans les salles obscures, c'est l'hécatombe : -60 à -70% au Pathé Valence. Le directeur du Pathé; Alexandre Flubacker explique que la chute a été brutale : "Le 20 juillet, _pour l'avant-première du film Kaamelott, on a accueilli 1.200 spectateurs dans trois salles. Le lendemain, on faisait moins de 1.200 personnes sur toutes les séances de la journée_. Désormais, on est à 500-600 entrées par jour, alors qu'à cette période on devrait être à 2.000. Les gens n'ont pas eu le temps de se préparer, de se faire vacciner, entre les annonces d'Emmanuel Macron et l'entrée en vigueur du pass".

Vérification du pass sanitaire à l'entrée du cinéma Pathé à Valence. © Radio France - Florence Gotschaux

Même constat au cinéma Le Navire d'Aubenas qui enregistre une baisse de fréquentation de 70 à 80%... du jour au lendemain. "On ne veut pas punir les spectateurs qui n'ont pas fini leur parcours vaccinal ou qui ne souhaitent pas faire un test pour aller voir un film", commente le directeur Christophe Maffi. Le cinéma propose donc deux jours par semaine, sans pass sanitaire, mais avec des séances limitées à 49 spectateurs. Une solution provisoire, puisque lorsque la nouvelle loi pour lutter contre le covid entrera en vigueur, le pass sanitaire sera obligatoire peu importe la jauge.

Les lieux touristiques sont aussi touchés

L'application de ce pass sanitaire dans les lieux de loisirs et de culture intervient au plus mauvais moment, estiment les professionnels du tourisme. Alors que la saison débutait plutôt bien, c'est un coup de frein brutal, en plein mois de juillet.

A la ferme aux Crocodiles de Pierrelatte, dans le sud Drôme, le nombre de visiteur a été divisé par deux. "On a tenté de sauver les meubles. On a contacté les pharmaciens des environs et on leur envoie nos visiteurs qui n'ont pas de pass, pour qu'ils se fassent tester. Ils sont pris en priorité", explique le directeur d'exploitation Hervé Perret. "On a aussi voulu installer un centre de dépistage temporaire sur notre parking, mais économiquement et juridiquement, ça n'a pas été possible".

A l'entrée de la Grotte Chauvet 2, les pass sanitaires des visiteurs sont contrôlés. - Alban de Goulaine

A la Grotte Chauvet 2, à Vallon Pont d'Arc, la baisse est moins importante : -20%. Mais ça s'accompagne de frais supplémentaires "3.000 personnes viennent chaque jour, en temps normal, à la Grotte Chauvet... pour contrôler tous ces pass sanitaires, c'est facilement trois embauches. Alors que dans le même temps, on fait 20% d'entrées en moins", explique le directeur Alban de Goulaine. Il regrette que les choses se soient faites dans la précipitation. "Si on avait su plus tôt, j'aurais recruté moins de guides, j'aurais fait moins de communication. Les campagnes de communication pour la Grotte Chauvet, ça se chiffre en centaines de milliers d'euros. C'est de l'argent dépensé pour rien si les gens ne viennent plus à cause du pass sanitaire".

Les sites touristiques espèrent tout de même une hausse d'activité au mois d'août, traditionnellement plus fréquenté. D'autant que les visiteurs ayant eu le temps d'achever leur parcours vaccinal seront plus nombreux. Un souhait également formulé par les cinémas et autres lieux de culture et de loisirs.