Cilkoa, du papier résistant à l'eau et à la vapeur "made in Grenoble"

À l'origine, c'était un projet universitaire, mais l'entreprise Cilkoa se développe. Elle vient de boucler une levée de fonds de 3 millions d'euros et inaugurera bientôt des locaux dédiés.

France Bleu Isère : Comment est-il possible de passer d'un papier normal à un papier imperméable ?

Romain Lécot : Pour être un peu plus précis, on ne peut pas tout à fait dire qu'il s'agit d'un papier imperméable. En fait, le traitement que nous réalisons traite la fibre de cellulose. On peut faire une petite analogie, c'est comme si vous prenez un vêtement. On sait tous qu'un vêtement peut être plus ou moins dense, avec des fibres plus ou moins serrées. Et bien on va traiter la fibre. Donc si vous avez un vêtement complètement lâche, à travers lequel l'air passe, nous on n'y changera rien. En revanche, on va apporter une propriété essentielle qui est de rendre la fibre de papier, de cellulose, insensible à l'eau. Et ça, c'est un bouleversement majeur.

Cilkoa permet à un emballage, qui habituellement s'imbibe d'eau, de devenir hydrophobe. - Cyril Frésillon / Cilkoa / CNRS Images

Qu'est-ce qui existe comme applications concrètes, dans la vie de tous les jours ?

Nous nous intéressons principalement aux emballages agroalimentaires, ou éventuellement cosmétiques. Pourquoi ? Parce que c'est là que l'on va rechercher des propriétés que l'on appelle "barrières", c'est-à-dire qu'il faut protéger le contenu des dégradations générées par l'oxygène ou la vapeur d'eau. Illustrations simples : un biscuit sec on veut qu'il reste sec, inversement une brioche on veut qu'elle reste moelleuse donc il faut pas que l'humidité sorte, et puis la viande se dégrade au contact de l'oxygène.

Est-ce qu'à terme, cette technologie peut remplacer le plastique ?

En partie, oui, c'est bien notre objectif. En totalité, c'est plus ambitieux puisque l'emballage dépend de quel type d'aliments ou du contenu qu'il faut protéger. Combien de temps ? Sous quelles sollicitations ? Notre objectif général, c'est de tendre vers des matériaux le plus possible constitués de papier. Typiquement, viser du 90% ou 95% de papier carton, et que ce qui n'en est pas soit le plus neutre possible en termes de recyclage et de biodégradabilité. Le papier carton, de ce point de vue là, est un bon élève.

Cilkoa continue de de grandir, avec de bonnes nouvelles récentes. Qu'est ce qui vous attend ?

Nous avons bouclé juste avant l'été notre première levée de fonds : un peu plus de 3 millions d'euros. Elle va être mise à profit pour poursuivre nos travaux de recherche et de co-développement avec des clients industriels de l'agroalimentaire. Cela va également permettre de réaliser notre première unité préindustrielle. Nous avons un local en vue, à proximité immédiate de Grenoble, pour réaliser notre première installation à l'échelle industrielle et démontrer la faisabilité de ce procédé à grande échelle.